Ветерани армії Білорусі просять людей блокувати військові частини

https://racurs.ua/ua/n168293-veterany-armiyi-bilorusi-prosyat-ludey-blokuvaty-viyskovi-chastyny-video.html

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Ветерани армії Білорусі просять своїх співгромадян блокувати військові частини, аби уникнути прямої участі Збройних сил країни у війні в Україні.

Після провокації, яку організували 11 березня російські окупанти на кордоні Брестської області Білорусі та Рівненської області України, у мережі з’явилося звернення ветерана ЗС РБ, десантника Сергія Білоуса. Він емоційно пояснює нинішньому поколінню військовослужбовців, чому не можна воювати з сусідом, а усіх цивільних білорусів просить блокувати частини.

В РНБО вважають, що білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже 11 березня о 21.00.

Одна з мешканок села Копані в Білорусі, де, за даними українських військових, Росія завдала авіаудару, розповіла про звуки вибухів. Путін і Лукашенко вже втягнули Білорусь у російсько-українську війну, оскільки ця країна надає окупаційним військам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.



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