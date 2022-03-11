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Ракурс
Ветерани армії Білорусі просять людей блокувати військові частини

Ветерани армії Білорусі просять людей блокувати військові частини (ВІДЕО)

11 бер 2022, 19:54
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Ветерани армії Білорусі просять своїх співгромадян блокувати військові частини, аби уникнути прямої участі Збройних сил країни у війні в Україні.

Після провокації, яку організували 11 березня російські окупанти на кордоні Брестської області Білорусі та Рівненської області України, у мережі з’явилося звернення ветерана ЗС РБ, десантника Сергія Білоуса. Він емоційно пояснює нинішньому поколінню військовослужбовців, чому не можна воювати з сусідом, а усіх цивільних білорусів просить блокувати частини.

В РНБО вважають, що білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення в Україну вже 11 березня о 21.00.

Одна з мешканок села Копані в Білорусі, де, за даними українських військових, Росія завдала авіаудару, розповіла про звуки вибухів.

Путін і Лукашенко вже втягнули Білорусь у російсько-українську війну, оскільки ця країна надає окупаційним військам РФ у користування військові об'єкти, розташовані на території Білорусі.



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Військова авіація РФ використовує білоруські аеродроми для здійснення авіанальотів на українські міста, а білоруські склади, паливно-мастильні склади та шпиталі використовують для забезпечення тилових потреб підрозділів російської армії в Україні.

Джерело: Ракурс


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