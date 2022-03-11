Ракурсhttps://racurs.ua/
Росія може завдати ударів по житлових та соціальних обʼєктах, прогнозують у Генштабі
Росія може завдати ударів по житлових та соціальних обʼєктах, прогнозують у Генштабіhttps://racurs.ua/ua/n168294-rosiya-moje-zavdaty-udariv-po-jytlovyh-ta-socialnyh-ob-iektah-prognozuut-u-genshtabi.htmlРакурс
Існує висока ймовірність того, що збройні сили країни-агресора завдадуть ударів по житлових та соціальних обʼєктах та будуть залякувати місцеве населення.
Такий прогноз дає Генеральний штаб Збройних сил України увечері 11 березня, на 15 день війни проти РФ.
Російська армія хоче продовжити наступ — для цього проводить злагодження резервних підрозділів та відновлює боєздатність, вважають у Генштабі.
Крім того, Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Для цього там вдаються до провокацій, зокрема обстрілюють території у Білорусі.
Крім того, російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.
Морально-психологічний стан противника вкрай низький. Його деморалізовано, на окремих напрямках окупанти здаються у полон, — нагадали у Генштабі.
Крім того, стало відомо, що Миколаїв з 20.00 почали обстрілювати із північно-східного боку. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім раніше розповів, що під Гурʼївкою точаться активні бойові дії.
.
Ми намагаємось вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається втекти, — повідомив Кім і попросив не фотографувати та не знімати на відео українську військову техніку.