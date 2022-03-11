Росія може завдати ударів по житлових та соціальних обʼєктах, прогнозують у Генштабі

https://racurs.ua/ua/n168294-rosiya-moje-zavdaty-udariv-po-jytlovyh-ta-socialnyh-ob-iektah-prognozuut-u-genshtabi.html

Ракурс

Існує висока ймовірність того, що збройні сили країни-агресора завдадуть ударів по житлових та соціальних обʼєктах та будуть залякувати місцеве населення.

Такий прогноз дає Генеральний штаб Збройних сил України увечері 11 березня, на 15 день війни проти РФ.

Російська армія хоче продовжити наступ — для цього проводить злагодження резервних підрозділів та відновлює боєздатність, вважають у Генштабі.

Крім того, Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Для цього там вдаються до провокацій, зокрема обстрілюють території у Білорусі.

Крім того, російські окупанти продовжують проводити повітряну розвідку позицій наших військ у Донецькому, Таврійському, Південнобузькому та Бессарабському операційних районах.