Американська розвідка припустила, що Путін страждає на мозковий розлад, викликаний деменцією, хворобою Паркінсона або «стероїдною люттю», що виникла в результаті лікування раку стероїдами.

Поведінка російського президента дає підстави припустити, що він страждає на розлади мозку, спричинені деменцією, хворобою Паркінсона або дуже агресивною поведінкою, спричиненою анаболічними стероїдами, які використовуються для лікування раку, — повідомляє Daily Mail з посиланням на члена розвідувального альянсу Five Eyes.

Посилаючись на джерела, близькі до Кремля, високопоставлені особи розвідувального альянсу, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та США, вважають, що існує фізіологічне пояснення рішення російського президента атакувати Україну.

Західні шпигуни вважають, що його дедалі більш непередбачувана поведінка, зовнішній вигляд і абсурдне соціальне дистанціювання від відвідувачів є результатом лікування. Припускають, що Путлер може страждати на рак, хворобу Паркінсона або деменцію.

Набряклі обличчя і шия 69-річного тирана можуть бути потенційними побічними ефектами тривалого прийому стероїдів. Стан здоров’я російського президента викликав сумніви через те, як він виглядав під час нечастих публічних виходів.

Його оточення спостерігає значні зміни в переконливості і зрозумілості того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ, — цитує видання джерело в спецслужбах.



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Нездатність чітко мислити пов’язана з відсутністю негативного зворотного зв’язку, адже ніхто в оточенні Путіна не намагається сперечатися з ним.