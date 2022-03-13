Убити путіна - варіант для Заходу

https://racurs.ua/ua/n168357-ubyty-putina-variant-dlya-zahodu.html

Ракурс

Убити путіна — один з варіантів припинити війну Україні. Полковник Річард Кемп, який командував британськими військами в Афганістані, вважає, що НАТО варто розглянути всі варіанти відсторонення путіна від влади, включно з вбивством.

Захід не повинен унеможливлювати ліквідацію путіна, як це зробили з терористом Усама бен Ладеном, який становив загрозу світу, — сказав екс-командувач британської армії полковник Кемп в інтерв’ю Mirror.

Кемп вважає, що заявив, що вбивство путіна дозволило б «врятувати тисячі життів».

Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він уже вбив в Україні та в інших місцях, і може вбити в майбутньому. Він головнокомандувач російських військ, який наказав розпочати незаконну агресивну війну та є законною мішенню, — пояснив Кемп.

Військовий у відставці нагадав, що британський уряд планував убивство Адольфа Гітлера під час Другої світової війни, і якби він був усунений, а не умиротворений, не сталося б конфлікту, внаслідок якого загинуло 70 млн людей.

Кемп також у цьому сенсі поставив путіна поруч з Усама бен Ладеном, главою «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді і командувачем Республіканської гвардії Ірану Касем Сулеймані, які становили пряму загрозу Заходу.

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