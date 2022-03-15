Шойгу і путін “погодили” тотальну вирубку лісів України - розвідка

https://racurs.ua/ua/n168423-shoygu-i-putin-pogodyly-totalnu-vyrubku-lisiv-ukrayiny-rozvidka.html

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Повномасштабна війна фашистської рф проти України триває. Тим часом військові злочинці — президент країни-агресора володимир путін і міністр оборони рф сергій шойгу вирішили «підзаробити» на українській деревині, заодно знищивши екосистему.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Зокрема, стало відомо, що путін та шойгу планують масштабну вирубку лісів на тимчасово окупованих українських територіях. Невикористану деревину мордор хоче продавати і за ці кошти фінансувати армію окупантів. Українська розвідка оприлюднила відповідний лист шойгу до путіна.

Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських «лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень». Плануються вирубки «будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини», — йдеться у листі.

Останній раз подібне на території України відбувалося під час фашистської окупації.

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Нагадаємо, загальна площа лісового фонду України становить — 10,4 млн га, із яких вкритих лісовою рослинністю — 9,6 млн га. Лісистість території країни становить 15,9%. За 50 років площа лісів зросла на 21%, а запас деревини майже утричі.