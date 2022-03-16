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Ракурс
Ще два винищувачі Су-30см рф пірнули на дно Чорного моря

Ще два винищувачі Су-30см рф пірнули на дно Чорного моря

16 бер 2022, 11:14
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Два винищувачі Су-30см фашистської армії рф пірнули на дно Чорного моря. Сьогодні о 5.00 на півдні країни зенітні ракетні війська України збили дві «сушки» окупантів. Пара літаків окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області.

Пілоти катапультувалися і вслід за літаками впали в українське Чорне море. Про це повідомляє командування Повітряне командування «Південь».



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Нагадаємо, вчора протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України знищила також один російський вертоліт, три безпілотники оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети фашистів рф.

Джерело: Ракурс


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