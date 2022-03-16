Бувай, немита росіє - прапор рф зняли з флагштока перед будівлею Ради Європи (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n168496-buvay-nemyta-rosiie-prapor-rf-znyaly-z-flagshtoka-pered-budivleu-rady-ievropy-foto.html

Ракурс

Країну-агресора без вагань викинули з Ради Європи. 16 березня російський прапор зняли з флагштока перед будівлею Ради Європи у Страсбурзі.

Рада Європи виключила рф зі своїх лав через її війну в Україні. Рішення одностайно ухвалили в середу, 16 березня.

Одним з наслідків цього рішення стане неможливість російських громадян звертатися до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Рада Європи — провідна організація у сфері захисту прав людини на континенті. До неї входять 47 країн, серед них і Україна. Припинення членства рф в організації називають історичною подією.

.

15 березня Парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала виключити росію зі складу організації через військове вторгнення в Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав це рішення, написавши у Twitter, що «росії немає місця в європейських органах, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України й вчиняє численні військові злочини.