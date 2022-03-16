Зрада скасовується - Financial Times опублікувало чернетку з вимогами росіян

https://racurs.ua/ua/n168497-zrada-skasovuietsya-financial-times-opublikuvalo-chernetku-z-vymogamy-rosiyan.html

Ракурс

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував публікацію видання Financial Times про можливу угоду росії та України.

За його словами, видання опублікувало лише попередню чернетку, запропоновану російською стороною. Подоляк підтверджує лише питання припинення вогню, виведення російських військ та гарантії безпеки від інших країн.

У цій публікації йшлося про відмову України від НАТО та розміщення іноземних баз на території України, певні обмеження української армії, виведення російських військ на рубежі станом на 24 лютого.

У Financial Times написали, що отримали чернетку домовленостей між Росією та Україною щодо припинення війни. Однак в Офісі президента заявили, що там продемонстровано тільки запит Москви.

Коротко. Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, — це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн, — повідомив у Твіттер радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За даними джерела, на яке посилаються журналісти, проект угоди складається з п’ятнадцяти пунктів, серед яких Києва від вступу до НАТО, обмеження збройних сил та зобов’язання не розміщувати іноземні військові бази та озброєння.

Натомість Росія має війська, а гарантії безпеки для України надають США, Велика Британія та Туреччина.

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Раніше Подоляк коментував висловлювання спікера кремля дмитра пєскова, який заявив, що росія погодилась би на «шведську модель» для України як компроміс.

В Офісі президента назвали це черговими мареннями військових злочинців у москві і вважають, що «український» варіант передбачає абсолютні гарантії безпеки.