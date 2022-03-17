Президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n168502-priorytety-ukrayiny-u-peregovorah-z-rosiieu-nazvav-zelenskyy-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, розповів про вимоги Києва на переговорах з москвою.

Україна наполягає на завершенні війни та відновленні територіальної цілісності, а гарантії безпеки є пріоритетними. Про це глава держави заявив у своєму новому зверненні до українців.

Переговори тривають. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговори абсолютні зрозумілі: закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії, реальний захист, — зазначив Зеленський.

Президент розповів, що щоденно проводить багато переговорів, аби не лише посилити тиск на країну-агресора, але й зробити потужнішою позицію України на переговорах.

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Нагадаємо, спікер кремля дмитро пєсков 16 березня заявив, що росія погодилась би на «шведську модель» для України як компроміс. На Банковій наголосили, що Україна зараз перебуває у стані прямої війни з рф, тому модель може бути лише українською і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки.