Наслідок обстрілів. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168530-unaslidok-novyh-obstriliv-chernigova-ie-zagybli-sered-nyh-gromadyanyn-ssha.html

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Російські загарбники 17 березня продовжили обстріли мирного Чернігова.

Окупанти вкотре здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройних цивільних мешканцях міста. Є загиблі і поранені люди. Наразі відомо про чотирьох жертв. Зокрема, від рук рашистів загинув громадянин Сполучених Штатів Америки. Про це повідомило Головне управління Національної поліції Чернігівської області.

На місці події працюють чернігівські слідчі, які фіксують всі обставини та наслідки воєнних злочинів росіян.

За словами голови Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса, ворог продовжує обстрілювати Чернігів з артилерії. Так, внаслідок обстрілів 16 березня загинули щонайменше 53 людини. Зокрема в черзі по хліб загинули щонайменше 10 цивільних.

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Нагадаємо, 6 березня президент Володимир Зеленський оголосив про присвоєння звання міста-героя Маріуполю, Волновасі, Харкову, Гостомелю, Чернігову та Херсону.