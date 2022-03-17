Подоляк допускає зустріч Зеленського з путіним у рамках перемовин

https://racurs.ua/ua/n168537-podolyak-dopuskaie-zustrich-zelenskogo-z-putinym-u-ramkah-peremovyn.html

Ракурс

Переговори України та росії тривають, через спірні моменти укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижня.

Після цього буде розпочата підготовка можливої зустрічі Володимира Зеленського та володимира путіна. Про це в інтерв’ю WP Wiadomości розповів радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

Він наголосив, що Україна не просто підписує договір, а хоче розробити конкретний механізм, який гарантуватиме її безпеку в майбутньому.

За словами політика, як тільки робота над договором буде завершена, розпочнеться організація зустрічі президентів України та росії.

Це відбудеться найближчими тижнями. Втім, місце для нас не має значення. Це може бути будь-де, окрім Росії, — уточнив Подоляк.

Мирна угода враховуватиме насамперед інтереси України, яка зазнала величезних втрат через вторгнення Росії.

Мости були підірвані. Ми створимо міцний кордон і ставитимемося до Росії так холодно, як того заслуговує країна, яка вторглася в наш дім, щоб убити нас, — сказав він.



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Тим часом турецький президент Реджеп Таїп Ердоган поговорив по телефону з російським диктатором володимир путіним, запропонувавши проводити перемовини щодо перемир’я в Туреччині. Про це повідомили турецькі ЗМІ та прес-служба кремля.

Політик наголосив, що війна не принесе користі жодної зі сторін і варто намагатися владнати ситуацію через перемовини.