Канцлер Німеччини поговорив з Путіним про Україну

https://racurs.ua/ua/n168565-paranoya-micnishaie-putin-zayavyv-pro-nerealistychni-propozyciyi-ukrayiny.html

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Путін під час телефонної розмови заявив канцлеру Німеччини Шольцу, що Україна висуває «нереалістичні» пропозиції на переговорах.

Шольц 18 березня знову розмовляв з президентом росії. Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

Канцлер закликав президента Росії до припинення вогню, покращення гуманітарної ситуації та прогресу в пошуку дипломатичного вирішення конфлікту якомога швидше, — йдеться в повідомленні німецького уряду.

Сайт Кремля підтвердив розмову, що відбулася «з ініціативи німецької сторони». Путіна вказав Шольцу, що українці обстріляли ракетами житлові квартали Донецька та Макіївки і це «призвело до великих людських жертв».

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Київський режим прагне всіляко затягти переговорний процес, висуваючи нові нереалістичні пропозиції, — йдеться на сайті Кремля.

Нагадаємо, що Кремль наполягає й далі на «нейтралітеті» і відмова від євроатлантичного курсу, роззброєнні України, щоб вона не могла становити загрози для Росії", «захисті російської мови» та «денацифікації».