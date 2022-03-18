Карлик з ядерною кнопкою озвучив поточні вимоги Україні

https://racurs.ua/ua/n168553-putin-ozvuchyv-potochni-vymogy-do-ukrayiny.html

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путін озвучив президенту Туреччини Реджепу Ердогану свої нинішні вимоги до України.

Кремль наполягає й далі на «нейтралітеті» і відмова від євроатлантичного курсу, роззброєнні України, щоб вона не могла становити загрози для Росії", «захисті російської мови» та «денацифікації».

Також Росія має свої вимоги щодо статусу ОРДЛО та окупованого Криму.

Ердоган залишається одним з небагатьох лідерів, який спілкується з карликом у Кремлі. Путін 17 березня розмовляв з президентом Туреччини і повідомив йому нинішні вимоги рф на переговорах.

Про це повідомляє BBC з посиланням на головного радника і речника президента Туреччини Ібрагіма Каліна, який був присутній під час розмови.

Конкретні деталі щодо статусу ОРДЛО та окупованого Криму Калін не повідомив. Відомо, що путін нібито наполягає на особистій зустрічі із Зеленським напередодні фінальної домовленості.

Днями Financial Times опублікували нібито проект домовленості між Україною та РФ про припинення війни. Угода нібито включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.

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В Офісі президента пояснили, що в редакцію FT потрапила чернетка вимог росії, але 17 березня радник глави офісу президента України Михайло Подоляк гостро розкритикував НАТО і заявив, що Україна хоче створити новий альянс, щоб покласти край війні.

Подоляк вважає, що узгодження спірних моментів на переговорах з росією для укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижня. Тільки після цього розпочнеться підготовка можливої зустрічі президентів України та рф.