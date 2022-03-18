За місце можливої зустрічі Зеленського і Путіна триває конкуренція

https://racurs.ua/ua/n168567-za-misce-mojlyvoyi-zustrichi-zelenskogo-i-putina-tryvaie-konkurenciya-kuleba.html

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Якщо путін виявить готовність до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським, то український лідер до неї готовий.

Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова, а от росіяни працюють за формулою «нормандського саміта», коли Путін помічники нехай спочатку «все погодять, а потім ми вийдемо на зустріч і все освятимо», — розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба для УП.

Міністр скептично оцінює перспективи таких переговорів, бо «зараз є питання, які переговорники не можуть вирішити».

А от за місце проведення самої зустрічі путіна і Зеленського, за словами Кулеби, триває конкуренція.

Уже конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч. Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор, — розповів міністр.

Він вважає, що Київ готовий вимагати на переговорах виплату репарацій за завдану шкоду і вбивства українців. МЗС планує це питання проводити через Міжнародний суд ООН.

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