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Ракурс
Сі Цзіньпін, фото: Liga.Net

Це те, чого ми не хочемо бачити — Сі Цзіньпін про війну в Україні

18 бер 2022, 18:59
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Китайський лідер Сі Цзіньпін під час переговорів з президентом США Джо Байденом, котрі відбулися сьогодні, 18 березня, по відеозв’язку, заявив, що конфлікти та конфронтації, такі як події, що розгортаються в Україні, не відповідають нічиїм інтересам.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Українська криза — це те, чого ми не хочемо бачити, — наголосив Цзіньпін.

Зазначається, що китайський лідер заявив, що КНР та США повинні спрямувати двосторонні відносини на правильний шлях, і обидві сторони повинні взяти на себе належну міжнародну відповідальність та докладати зусиль для миру у всьому світі.



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Нагадаємо, американські ЗМІ нещодавно повідомили, що США попередили своїх союзників про готовність Китаю надати військову та економічну допомогу росії у її війні проти України.

Джерело: Reuters


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