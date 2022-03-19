Рейкова війна в дії - "Укрзалізниця" заявила про знищене сполучення з білоруссю

https://racurs.ua/ua/n168613-reykova-viyna-v-diyi-ukrzaliznycya-zayavyla-pro-znyschene-spoluchennya-z-bilorussu.html

Ракурс

Залізничного сполучення між білоруссю та Україною більше немає.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін в ефірі «Настоящего времени» розповів, що нещодавно звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України.

На сьогодні я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає, — повідомив Камишін, але не оприлюднив деталі.

Очільник «Укрзалізниці» вдячний білоруським залізничникам «за те, що вони роблять».

.

Я вірю в те, що серед білорусів, а особливо серед білоруських залізничників, ще залишилися чесні люди, і я не хотів би їх підставляти за те, що відбувається на сьогодні серед залізничників Білорусі. Я впевнений, що чесні люди в цій організації зможуть зупинити роботу залізниць Білорусі у напрямку перевезень військових ешелонів у бік України, — додав голова правління УЗ.

Нагадаємо, що білоруське видання zerkalo. io (колишнє tut. by) з посиланням на посла Ігоря Сокола 19 березня повідомило, що з України виїхали 11 білоруських дипломатів.