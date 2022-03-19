Радник Ердогана зробив прогноз щодо переговорів Зеленського і путіна

Радник Ердогана зробив прогноз про переговори Зеленського і путіна

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Ракурс

Ймовірні переговори віч-на-віч Володимир Зеленського та володимира путіна, лідерів двох воюючих держав, нині у центрі уваги світу.

Радник президента Туреччини Ібрагім Калин зробив прогноз щодо майбутньої зустрічі Зеленського та путіна, які можуть відбутися за посередництва Реджепа Тайїпа Ердогана.

На зустрічах із Зеленським та путіним наш президент передав свою пропозицію про припинення війни та допомогу в організації зустрічі двох лідерів у Туреччині. Пан Зеленський до цього готовий. Пан путін вважає, що позиції для переговорів на рівні керівництва ще не закриті, — цитує Калина видання Hürriyet.

За його словами, основною вимогою путіна залишається відмова України від Донбасу та Криму. Саме цього він вимагатиме від Зеленського під час переговорів, які, досить ймовірно, відбудуться у Туреччині.

Раніше Financial Times написала, що сторони буцімто вже домовилися: Росія виводить своїй війська лише з окупованих після 24 лютого 2022 року українських територій, а Україна проголошує нейтралітет і відмову від амбіцій про вступ до НАТО та скорочення військ.

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Тоді радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Financial Times опублікувала чернетку мирного договору, яка демонструє запит російської сторони, а Україна має власні позиції. Подоляк також заявив, що не виключає особистої зустрічі Зеленського та путіна.

Згодом Зеленський заявив, що мета переговорів чітка та незмінна: завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії та захист для нашої країни.