Диктатор путін вирішив перейти до плану «Б». Фото: nikcenter.org

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Тактику росії у війні з Україною змінив президент рф володимир путін.

Загарбникам не вдалося захопити Київ, тому москва змушена перейти до плану «Б». Окупанти застосують стратегію щодо «захисту» вже тимчасово захоплених територій. Диктатор хоче змусити Київ прийняти претензії РФ на південні та східні території України. Про це повідомило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних високопоставлених офіційних осіб США.

Зазначається, що такою тактикою агресор хоче створити так званий сухопутний коридор між заходом рф й окупованим у 2014-му Кримом, а також розширити контроль над Донбасом. При цьому путін продовжить обстрілювати мирні міста. Таким чином Кремль хоче змусить Зеленського погодитися на нейтральний статус країни та інші божевільні вимоги москви.

Виходячи з наших військових оцінок, схоже, Путін повертається до тактики блокади, — зазначив представник США.

Джерело каже, що для громадян в оточених містах це означає тижні, а, можливо, місяці ракетних і артилерійських атак армії російських нацистів.

Також у США сумніваються, що Путіну вдасться захопити Київ з таким опором українського суспільства, як зараз.

WSJ наголошує, що інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувальної спільноти, а лише точкою зору деяких посадовців, які мають доступ до секретної інформації. Вони не гарантують, що ця стратегія обов’язково спрацює.

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Нагадаємо, західні чиновники та військові експерти схиляються до думки, що спроба росії захопити Україну може зайти в глухий кут. Розвідка вважає, що кількість вбитих і поранених російських військових сягає 1 тис. осіб в день.

Джерело: The Wall Street Journal