Рашисти обстріляли автозаправку в Миколаєві, є загиблі

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У Миколаєві окупанти обстріляли автозаправку. Внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків, ще одна жінка постраждала.

Пожежа у результаті обстрілу на АЗС у Корабельному районі міста сталася 21 березня. Про це повідомили у прес-службі рятувальників.

Рятувальники загасили вогонь на площі 10 кв.м. Від отриманих поранень несумісних з життям загинули троє чоловіків, одна жінка постраждала. Її ще до прибуття рятувальників забрала швидка.

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Нагадаємо, швейцарські вогнеборці вирішили допомогти своїм українським колегам. Вони заявили, що вантаж відправлять в найближчі кілька тижнів.