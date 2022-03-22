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Рашисти обстріляли автозаправку в Миколаєві, є загиблі
Рашисти обстріляли автозаправку в Миколаєві, є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n168693-rashysty-obstrilyaly-avtozapravku-v-mykolaievi-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
У Миколаєві окупанти обстріляли автозаправку. Внаслідок обстрілу загинули троє чоловіків, ще одна жінка постраждала.
Пожежа у результаті обстрілу на АЗС у Корабельному районі міста сталася 21 березня. Про це повідомили у прес-службі рятувальників.
Рятувальники загасили вогонь на площі 10 кв.м. Від отриманих поранень несумісних з життям загинули троє чоловіків, одна жінка постраждала. Її ще до прибуття рятувальників забрала швидка.
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Нагадаємо, швейцарські вогнеборці вирішили допомогти своїм українським колегам. Вони заявили, що вантаж відправлять в найближчі кілька тижнів.