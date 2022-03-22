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Зеленський звернувся до парламенту Італії – Посилюйте санкції (ВІДЕО)
Зеленський звернувся до парламенту Італії — Посилюйте санкції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n168709-zelenskyy-zvernuvsya-do-parlamentu-italiyi-posyluyte-sankciyi-video.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський виступив перед парламентом Італії. Він заявив, що мета Кремля — вся Європа, контроль над політикою, а також вирішальний вплив на життя та цінності громадян.
Трансляція велася на YouTube-каналі італійської палати депутатів. Глава держави розповів про нелюдську жорстокість, з якою окупанти прийшли на українську територію.
Під Києвом у сусідніх містах знаходиться кілька угруповань російських військ, які вбивають, катують, ґвалтують, викрадають дітей, руйнують та грабують. Окупанти на вантажівках вивозять наше надбання, наше майно — до себе додому. Так робили востаннє в Європі хіба що нацисти, — сказав політик.
Зеленський також нагадав про 117 українських дітей, убитих солдатами країни-агресора. І, за словами політика, це не фінальна кількість.
В окупованих районах ховають убиті сім’ї прямо у дворах багатоповерхівок. У парках. У братських могилах. Це відбувається в наш з вами час. У 2022 році. І ми знаємо, що кожен наступний день війни забере ще життя наших дітей, — заявив він.
У зверненні президент нагадав, що Україна є одним з найбільших експортерів продовольства.
Але як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії? Як ми можемо сіяти, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним? Ми не знаємо, який врожай у нас буде. І чи зможемо ми експортувати? — наголосив глава держави.
Зеленський закликав Італію посилити тиск на росію — кількість санкцій, ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Окрім того, варто підтримати заборону для російських кораблів заходити в італійські порти.
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Ви знаєте тих, хто приніс в Україну війну. Чітко знаєте. Тих, хто наказує воювати. І тих, хто це пропагує. Вони майже всі — використовують Італію. Як місце для відпочинку. Тож не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки і яхти — від «Шахерезади» і до найменших. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив, — звернувся президент до італійської влади.