Міністр аграрної політики подав у відставку — до Ради надійшла заява

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Роман Лещенко, фото: «Вікіпедія»
Міністр аграрної політики подав у відставку — до Ради надійшла заяваhttps://racurs.ua/ua/n168788-ministr-agrarnoyi-polityky-podav-u-vidstavku-do-rady-nadiyshla-zayava.htmlРакурс
До Верховної Ради України надійшла заява про відставку міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.
Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 24 березня повідомив представник Кабінету міністрів у Раді Тарас Мельничук.
До Верховної ради України надійшла заява Романа Лещенка про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України, — зазначив Мельничук..
Про причини відставки Лещенка не повідомляється.
Нагадаємо, у листопаді 2021 року повідомлялося про викриття спроби замаху на Лещенка, котру, за даними МВС, замовив громадянин США.