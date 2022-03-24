На Вінничині вилучили 21 вагон російських мінеральних добрив, фото: БЕБ

https://racurs.ua/ua/n168795-dopomoga-agrariyam-na-vinnychyni-nacionalizuut-21-vagon-rosiyskyh-mindobryv.html

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У Вінницькій області в межах заходів із виявлення та націоналізації російського майна, вилучили 21 вагон мінеральних добрив, які належать підприємствам росії.

Загальна вага затриманих товарно-матеріальних цінностей становить понад 1,4 тис. тонн, орієнтовна вартість міндобрив — 24 млн грн. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє прес-служба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Крім того, виявлено шість вагонів з моторним мастилом загальною масою майже 300 тонн, яке належить російським підприємствам.

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Відповідні матеріали співробітники БЕБ вже передали до Вінницької військово-цивільної адміністрації для проведення подальшої процедури націоналізації, — зазначається в повідомленні.

Крім того, нещодавно у Закарпатській та Івано-Франківській областях було ініційовано націоналізацію майна рф на 1,16 млн дол. США.