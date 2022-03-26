Кулеба повідомив деталі переговорів з Байденом

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив деталі зустрічі із президентом США Джо Байденом, державним секретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном. Ця зустріч відбулася 26 березня у Варшаві.

Як виявилося, сторони докладно говорили про Маріуполь. Кулеба повідомив, що «разом із партнерами Київ робить усе, щоб допомогти місту».

Байден сказав дві речі: те, що відбувається в Україні, змінить ХХІ століття. У нього є чітке розуміння цього — це не війна рф проти України, це війна тиранії проти усього світу. Друге — слова про те, що США непохитно будуть із Україною абсолютно в усьому до нашої перемоги, ніщо не змусить Штати відвернутися від України та послабити підтримку, навпаки — буде тільки посилення, — сказав Кулеба у своєму стрімі, присвяченому результатам переговорів.

Сторони обговорили санкції, закриття американських та європейських портів для російських суден і вантажів, як збадьорити окремі європейські країни, що під різними приводами намагаються не ухвалювати санкції. Київ та Вашингтон домовилися, що «як і з якими країнами будемо працювати, щоб вони не ставали лазівкою для обходу санкцій росією».

Щодо зброї між Києвом та Вашингтоном «була предметна розмова, прогрес і розвиток подій».

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