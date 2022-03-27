Рашисти деморалізовані, міняють паливо на алкоголь. Фото: korrespondent.net

https://racurs.ua/ua/n168901-rashysty-demoralizovani-minyaut-palyvo-na-alkogol-genshtab-zsu.html

Ракурс

Російські військові починають спиватися, оскільки їхній морально-психологічний стан низький.

Окупанти в Білорусі продають паливо, або міняють солярку на спиртне. Про це 17 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

По маршрутах руху російських військових колон по території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої, — йдеться в ранковому зведенні.



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У Генштабі наголосили, що за місяць війни росія зазнала важких військових втрат. Попри це, військово-політичне керівництво не відмовиться продовжувати вчиняти злочинні вчинки.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала мікс із телефонних розмов окупантів, які скаржаться рідним на те, що не витримують психологічного навантаження. Деякі з них калічаться власноруч, щоб втекти, інші — напиваються.