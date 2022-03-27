Арестович назвав райони, де ЗСУ посилили контрнаступ

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Ракурс

Війна в Україні з російськими окупантами триває. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ перейшли у невеликий тактичний контрнаступ у Сумській і Харківській областях.

Також контрнаступ продовжується в Київській і Херсонській областях. Тож незабаром кількість полонених окупантів збільшиться. Про це Арестович заявив на брифінгу в Офісі президента.

За словами політика, нині супротивник, як і було заявлено міністерством оборони рф, переніс свої зусилля на схід України та перейшов до виконання двох основних завдань.

Перше — оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь й утримати оборону в районі Херсону на півдні. Тому що ці питання пов’язані між собою. Якщо впаде оборона супротивника на півдні, то його становище в районі Маріуполя сильно погіршиться, — сказав він.

Арестович зазначив, що це дає надію вибити ворога в районі Києва, Чернігова, Сумської та Харківської областей. По-друге, це означає потенційне або різке ускладнення навколо Маріуполя та зони ООС.

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За його словами, військово-політичне керівництво України та командування ЗСУ добре розуміє цю ситуацію та вживає відповідних заходів.

Нагадаємо, 26 березня українські військові відбили сім атак на Донецькому та Луганському напрямках. Збройні сили України знищили вісім танків, вісім одиниць броньованої, три одиниці автомобільної техніки, один міномет.