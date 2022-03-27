Макрону не сподобалася характеристика путіна від Байдена

https://racurs.ua/ua/n168925-makronu-ne-spodobalasya-harakterystyka-putina-vid-baydena.html

Ракурс

Еммануель Макрон, президент Франції, заявив, що не став би використовувати щодо президента рф володимира путіна вислови, які використав президент США Джо Байден.

Свою позицію французький лідер пояснив тим, що все ще веде переговори з путіним. Про це Макрон сказав в ефірі каналу France 3.

Американський лідер напередодні назвав Путіна «м'ясником», а також заявив, що ця людина «не повинна залишатися при владі».

Макрон заявив про намір найближчими днями поговорити з путіним, щоб організувати евакуацію мирних жителів із Маріуполя Донецької області.

За словами французького лідера, він бачить своє завдання у тому, щоб «досягти спочатку припинення вогню, а потім повного виведення російських військ у дипломатичний спосіб».

Президент Франції заявив, що, «якщо ми хочемо цього, ми не можемо вдаватися до ескалації ні словами, ні діями».

.

Нагадаємо, Байден перебував у Польщі 25−26 березня. Виступаючи у Варшаві, президент США назвав путіна «диктатором, який прагне відновити імперію».