Зеленський розповів росЗМІ, як розуміє компроміс з росією

https://racurs.ua/ua/n168926-zelenskyy-rozpoviv-roszmi-yak-rozumiie-kompromis-z-rosiieu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, дав велике інтерв’ю російським ЗМІ. Український лідер закликає державу-окупанта вивести війська на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого, щоб розпочати діалог із питання Донбасу.

Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію та усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу, — сказав Зеленський в коментарі журналістам рф.

Президент додав, що представники країн, які можуть дати Україні гарантії безпеки у разі нейтрального статусу, нічого підписувати не будуть, якщо на території України стоять російські війська.

Коли російська сторона сказала: «Давайте спочатку змінимо закон, а потім виведемо танки», ми дивимося на них, як на… людей, які не глибоко розуміють політичні процеси з точки зору закону, а — прокоментував Зеленський.

За його словами, провести референдум неможливо при присутності військ рф, він не матиме будь-якого юридичного фундаменту. Президент сказав, що його особистої домовленості з путіним буде достатньо, щоби розпочати процес виведення російських військ з України.

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