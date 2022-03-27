Зеленський розповів росЗМІ, як розуміє компроміс з росією

Зеленський розповів росЗМІ, як розуміє компроміс з росієюhttps://racurs.ua/ua/n168926-zelenskyy-rozpoviv-roszmi-yak-rozumiie-kompromis-z-rosiieu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, дав велике інтерв’ю російським ЗМІ. Український лідер закликає державу-окупанта вивести війська на позиції, на яких вони перебували до 24 лютого, щоб розпочати діалог із питання Донбасу.
Я розумію, що змусити Росію повністю звільнити територію неможливо, це призведе до третьої світової війни. Я чудово все розумію та усвідомлюю. Тому я й говорю: це компроміс. Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу, — сказав Зеленський в коментарі журналістам рф.
Президент додав, що представники країн, які можуть дати Україні гарантії безпеки у разі нейтрального статусу, нічого підписувати не будуть, якщо на території України стоять російські війська.
Коли російська сторона сказала: «Давайте спочатку змінимо закон, а потім виведемо танки», ми дивимося на них, як на… людей, які не глибоко розуміють політичні процеси з точки зору закону, а — прокоментував Зеленський.
За його словами, провести референдум неможливо при присутності військ рф, він не матиме будь-якого юридичного фундаменту. Президент сказав, що його особистої домовленості з путіним буде достатньо, щоби розпочати процес виведення російських військ з України.
От ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо — нашого з ним договору з підписами, печатками, хоч кров’ю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все це все буде працювати далі. Далі ратифікація у парламентах, референдум кілька місяців, а потім зміни до Конституції, — сказав Зеленський.