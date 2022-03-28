Росія завдала нових ракетних ударів. Фото: vycherpno.ck.ua

https://racurs.ua/ua/n168927-raketni-ataky-vybuhy-progrymily-v-lucku-jytomyri-ta-harkovi-video.html

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Сигнал повітряної тривоги лунав майже по всій Україні вчора ввечері, 27 березня.

Масований ракетний авіаудар був завданий по нафтобазі в Луцьку. Крилаті ракети були випущені з боку Білорусі. Про це голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко заявив у відеозверненні, яке опубліковане в Facebook.

Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними інформації про жертв немає, — зазначив він.

Мер Луцька Ігор Поліщук закликав лучан не оприлюднювати фото та відео з місця вибухів та не залишати укриття.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин в ефірі національного телемарафону заявив, що поблизу Житомира прогриміли два потужних вибухи, тряслися будинки. Зараз в обласному центрі спокійно.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк у Twitter зазначив, що тотальний удар по Харкову. А незламне місто Маріуполь перебуває під килимовими бомбардуваннями.

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Подоляк наголосив, що у росії відсутня здатність говорити, гуманізм і цивілізованість. Москва може тільки завдавати ракетно-бомбові удари, прагнучи стерти з лиця землі Україну.

Нагадаємо, 26 березня росія випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України, загальна вартість яких перевищує 340 млн дол. ППО України того дня поставила рекорд зі збитих цілей: із щонайменше 70 випущених росією ракет долетіли лише вісім. Інші були знищені в небі.