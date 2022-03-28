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ЗСУ захопили техніку ворога на Сумщині (ФОТО)
ЗСУ захопили техніку ворога на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n168952-zsu-zahopyly-tehniku-voroga-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
Війна в Україні триває, російських окупантів будуть й далі знищувати на нашій землі. У Тростянці Сумської області рашисти втратили ще частину військової техніки.
Відтепер ця техніка працюватиме на користь України. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Останній блокпост», який ведуть українські захисники.
Зокрема, втрачено БМП-2, радіостанцію середньої потужності Р-166−0,5 та командно-штабну машину Камаз-5350 6×6.
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Також у телеграм-каналі показано, як українські воїни за допомогою дрону знищують дві російські БМП-2 та артилерійську систему.