Київ має агентів у кремлі — Буданов

https://racurs.ua/ua/n168965-kyyiv-maie-agentiv-u-kremli-budanov.html

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Україна має своїх агентів у Кремлі, які щодня зливають інформацію про наміри воєнних злочинців рф. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Бригадний генерал вказав, що за допомогою агентури, включаючи джерела в оточенні фашиста володимира путіна, українська розвідка отримує значну кількість інформації про наміри москви.

Одним із прикладів такої діяльності став нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Українська ракета поцілила у той момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами.

Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці. Окрім інформації про російських військових, Україна змогла дуже добре побачити обіг російських грошей. Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері росії та відстежуємо всі інновації озброєння, — вказав Буданов.

Також український розвідник пообіцяв звільнити усі тимчасово окуповані території України у разі отримання Києвом допомоги, зокрема систем протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійських систем калібру 155-мм та бойової авіації.

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