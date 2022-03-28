Рф склала плани дій на 30 та 60 діб війни - розвідка

https://racurs.ua/ua/n168966-rf-sklala-plany-diy-na-30-ta-60-dib-viyny-rozvidka.html

Ракурс

Війна фашистської рф проти України триває. Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що після провалу перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну воєнні злочинці склали плани дій на наступні 30 та 60 діб. Зі слів бригадного генерала, за допомогою агентурної розвідки, включаючи джерела в кремлі, Київ отримує значну кількість інформації про наміри москви.

Всього через два дні після вторгнення росія зрозуміла, що все йде не так добре, як вони сподівалися. Тому російське керівництво склало плани дій на наступні 30 та 60 діб (так звані Д30 та Д60). Ми пережили перший період (Д30) і росіяни зазнали невдач. Оскільки ми розуміємо, що росія робить, ми віримо, що Д60 також буде невдалим, — вказав Буданов.

Окрім цього, він назвав примітивною роботу росіян у військовій сфері, зважаючи на значну перевагу в озброєнні та у повітрі. Також розвідник зауважив низький моральний дух рашистів.

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