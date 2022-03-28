33-й день війни - Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті і в окупованих містах

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Генеральний штаб Збройних сил України розповів про ситуацію на фронті і в окупованих воєнними злочинцями рф містах на 33-й день повномасштабного вторгнення фашистської армії росії.

Зокрема, у Херсоні місцеві мешканці продовжують чинити громадський опір російським загарбникам, через що до міста залучають все більше підрозділів фашистської «росгвардії».

Окрім цього, ворог продовжує нарощувати сили навколо Києва й безуспішно намагається зайняти нові позиції. Також героїчні воїни ЗСУ утримують оборону Маріуполя та наносять серйозних втрат ворогу.

росія вже перекинула з південної осетії до Криму 150 найманців для подальшого їх введення на територію України. Також у місцевих «військкоматах» підконтрольного кремлю маріонеткового утворення набирають добровольців для війни в Україні.

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Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, залучених до виробництва ракет, на цілодобовий режим роботи свідчить про суттєве зменшення арсеналу ракетного озброєння. В умовах дій міжнародних санкцій на заборону постачання високотехнологічної продукції для росії, процес імпортозаміщення матиме тривалий ефект, — додали в Генштабі.

У ЗСУ додали, що рашисти намагаються накопичити резерви та відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат протягом першого місяця війни.