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Ракурс
Нафтобазу на Рівненщині атакувала рф, повітряна тривога триває

Нафтобазу на Рівненщині атакувала рф, повітряна тривога триває

28 бер 2022, 21:31
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Армія фашистської росії завдала ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. Про це ввечері 28 березня повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Зараз в регіоні все ще триває повітряна тривога. Коваль повідомив, що росіяни знову завдали ракетного удару по нафтобазі.

На місце виїхали рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Усіх повинні залишатися в укриттях, — зазначив Коваль.



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«Ракурс» з власних джерел дізнався про місце, куди потрапила ворожа ракета, проте не публікуватиме цю інформацію до офіційного повідомлення влади.

Нагадаємо, кілька днів тому окупанти вже завдавали ракетного удару по нафтобазі у Дубно Рівненської області.

Джерело: Ракурс


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