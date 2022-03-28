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Ракурс
Ефектну засідку і підрив колони рашистів показали Сили спецоперацій ЗСУ

Ефектну засідку і підрив колони рашистів показали Сили спецоперацій ЗСУ (ВІДЕО)

28 бер 2022, 22:40
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Доки війна фашистської росії проти України триває, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало чудовий приклад засідки у виконанні підрозділу спецпризначенців.

Приклад засідки демонструє:

  • дистанційний керований підрив колони;

  • мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту;

  • значні втрати ворога.



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Нагадаємо, сьогодні на сході окупанти тричі невдало атакували позиції українських захисників, зазнавши втрат. Українці знищили 70 воєнних злочинців рф, сім танків, чотири БМП та два безпілотники.

Джерело: Ракурс


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