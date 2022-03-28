ЗСУ ліквідували керівництво 503-го мотострілецького полку рф

https://racurs.ua/ua/n168977-zsu-likviduvaly-kerivnyctvo-503-go-motostrileckogo-polku-rf-foto.html

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Збройні сили України 28 березня під час бойових дій ліквідували командира і начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії воєнних злочинців фашистської армії росії.

За попередньою інформацією, серед «утилізованих» — командир та начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії. Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб, — вказало Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Фейсбук.

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Нагадаємо, сьогодні на сході окупанти тричі невдало атакували позиції українських захисників, зазнавши втрат. Українці знищили 70 воєнних злочинців рф, сім танків, чотири БМП та два безпілотники.