Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ ліквідували керівництво 503-го мотострілецького полку рф

ЗСУ ліквідували керівництво 503-го мотострілецького полку рф (ФОТО)

28 бер 2022, 22:58
999

Збройні сили України 28 березня під час бойових дій ліквідували командира і начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії воєнних злочинців фашистської армії росії.

За попередньою інформацією, серед «утилізованих» — командир та начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії. Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб, — вказало Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Фейсбук.



.

Нагадаємо, сьогодні на сході окупанти тричі невдало атакували позиції українських захисників, зазнавши втрат. Українці знищили 70 воєнних злочинців рф, сім танків, чотири БМП та два безпілотники.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів