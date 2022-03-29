Джо Байден та Володимир Путін, фото: «Голос Америки»

https://racurs.ua/ua/n168979-moralne-oburennya-bayden-poyasnyv-svoyi-slova-pro-putina.html

Ракурс

Президент США Джо Байден пояснив сказані ним під час промови у Варшаві 26 березня слова про те, що володимир путін «не може залишатися при владі».

У коментарі журналістам 28 березня Байден зазначив, що цими словами не «формулював зміну політики», а висловив «обурення тим, що така людина перебуває при владі», особливо одразу після відвідин українських біженців, повідомляє «Радіо Свобода».

Ніхто не вірить, що я говорив про повалення путіна. Останнє, що я хочу робити, це вступати в наземну війну з Росією, — наголосив президента США.

Байден також зазначив, що не вважає потрібним вибачатися за ці слова.

Мені байдуже, що він думає… Він збирається робити те, що збирається, — наголосив Байден, відповідаючи на запитання, чи викличуть його слова негативну відповідь з боку путіна.



.



Також Байден зазначив, що якщо Путін «продовжить свій курс», то «стане ізгоєм у всьому світі і хтозна, ким він стане вдома, з точки зору підтримки».

Джерело: «Радіо Свобода»