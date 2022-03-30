Берлін знав про ризики щодо енергоносіїв рф, але нічого не робив — Politico

https://racurs.ua/ua/n169034-berlin-znav-pro-ryzyky-schodo-energonosiyiv-rf-ale-nichogo-ne-robyv-politico.html

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Німеччина знала про потенційні ризики і загрози через використання російських енергоносіїв, проте нічого не робила для запобігання цьому. З такою заявою виступила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Ми, європейці, знали щонайменше з 2014 року… що ми повинні стати повністю незалежними від імпорту російського викопного палива, і була розроблена стратегія диверсифікації нашого імпорту енергії… Однак ми не взялися за неї, і тепер маємо розплату найжорстокішим способом, — цитує видання Politico слова головного дипломата Німеччини.

Бербок критикує дії попереднього уряду Ангели Меркель, зокрема і в сфері енергетичної безпеки.

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Політика щодо енергетики — завжди політика сили, завжди політика інтересів, отже, — завжди політика безпеки. І якщо ви озирнетеся назад, вам буде важко зрозуміти, як ми могли бути настільки сліпими, щоб не помітити це, — зазначив міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек, який разом із Бербок представляє партію «Зелених».

Нагадаємо, попри окупацію Криму росією та початок військового вторгнення на Донбас у 2014 році, Берлін поглибив свою співпрацю з рф та став залежним від російських енергоносіїв. Зокрема Меркель погодила будівництво геополітичного проекту рф «Північний потік-2».