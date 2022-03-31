Окупанти планують націоналізувати квартиру Зеленських в Ялті

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Влада окупованого росією Криму планує націоналізувати майно «українських олігархів, політиків та громадських діячів, які відкрито підтримують київський режим».

Російське видання «Інтерфакс» повідомило, що окупанти, зокрема, планують націоналізувати квартиру в Ялті, яка належить родині Володимира Зеленського. Йдеться про апартаменти в Лівадії (житловий комплекс «Імператор»).

Згідно з декларацією про доходи та майно Зеленського, його дружина Олена володіє квартирою в Лівадії площею 129,8 кв. м. З кожної квартири в цьому житловому комплексі відкривається краєвид на море та Лівадійський парк. Власникам житла там пропонують скористатися пляжем санаторію «Лівадія», до якого можна спуститися ліфтом або пройти через парк 400 м.

У ялтинських агентствах нерухомості «Крим.Реалії» повідомляли, що у цьому будинку мають квартири представники російської та української естради, політики та успішні підприємці.

Торік так званий глава Криму Сергій Аксьонов називав Зеленського «законослухняним і дисциплінованим» платником за квартиру.

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Подяка йому. Наводимо його як приклад. Дивіться, навіть людина не приїжджає, не живе, а оплачує комунальні послуги, — повідомляла російська маріонетка влітку 2021 року.

А вже у грудні минулого року Аксьонов погрожував Зеленському судами через нібито борги за комунальні послуги у лівадійській квартирі.