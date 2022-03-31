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Ракурс
Турчинову подарували голову путіна

Турчинову подарували голову путіна (ВІДЕО)

31 бер 2022, 15:46
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Виконувачу обов’язків президента України у 2014 році Олександру Турчинову подарували торт із головою путіна.

Подарунок був оформлений у національні кольори, збоку на торті кулінари прилаштували національний герб. А зображення путіна, з голови якого стікає червона фарба (кров), помістили в куточку на верхівці подарунка.

Торт Турчинову сподобався, він з ножем у руці заявив, що «ця голова валятиметься на українській землі, і кожен охочий зможе її добряче буцнути».

Після цього Турчинов розрізав голову та уточнив, що «мозку там зовсім немає".



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Турчинову сьогодні виповнилося 58 років.

Джерело: Ракурс


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