путін став більш реалістичним щодо своєї воєнної стратегії, вважає Кулеба

путін став більш реалістичним щодо своєї воєнної стратегії - Кулеба

https://racurs.ua/ua/n169152-putin-stav-bilsh-realistychnym-schodo-svoieyi-voiennoyi-strategiyi-vvajaie-kuleba.html

Ракурс

Російський диктатор путін став більш реалістичним щодо своєї воєнної стратегії.

Таку думку 1 квітня висловив для CNN глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Я вважаю, що він уже став більш реалістичним, оскільки не можу уявити, щоб виведення військ рф з півночі України було самовільним. Якщо перекласти ці недавні маневри людською мовою, це буквально означає, що у нього недостатньо сил для атак України з трьох напрямків. Тому він перекидає частину сил на інший напрямок, щоб зміцнити армію в цьому районі, — заявив головний дипломат України.

Кулеба припускає, що це пов’язано із наступом на Донбас.

Ми отримали розвіддані, що вони все ще дивляться на Донбас як на плід, який треба зірвати. Їм потрібно перегрупувати ресурси та підготуватися до битви за Донбас.



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Крім того, сьогодні Кулеба після розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном пообіцяв, що попереду на росію чекає ще більше ударів по економічній, фінансовій системі та торгівлі. Про це він написав у Твіттер.