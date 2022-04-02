Автоматизована система «Барнаул». Фото: Telegram-канал «Останній блокпост»

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Збройні сили України поповнили свій запас бронетехніки за рахунок трофеїв.

Бронетранспортери, танки та самохідні артилерійські установки ворога українські військові здобули в Шестовиці Чернігівської області. Пошуки окупантів тривають. Про це повідомило в оперативне командування «Північ» у Facebook.

Місцеві жителі розповіли, що загарбники так швидко й «організовано передислоковувались», що покидали в навколишніх лісах багато цікавих та корисних речей для армії України.

Тим часом Telegram-канал «Останній блокпост» повідомив, що ЗСУ захопили на Харківщині трофейну автоматизовану систему «Барнаул-Т 9С932−1» для командного пункту підрозділів ППО. Зазначається, що таких систем не багато було захоплено цілими, тому вони є досить цінними.

Також поблизу Києва було захоплено російську портативну систему супутникового зв’язку «Аурига-1. 2В» поблизу Києва. Вона призначена для організації двох високошвидкісних каналів через супутник для безпечного зв’язку між командуванням армії та передовими частинами.

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Нагадаємо, 1 квітня народні депутати встановили розміри грошової винагороди за добровільно передану ЗСУ придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.