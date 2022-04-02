рф намагається з боєм вийти на адмінкордони Херсонщини

https://racurs.ua/ua/n169165-vorog-namagaietsya-z-boiem-vyyty-na-adminkordony-hersonschyny-genshtab.html

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Російські окупанти продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Ворог планує оточити угрупування Об'єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Щоб обмежити дії ЗСУ, ворог утримуватиме окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей. На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41-ї загальновійськової армії для блокування міста Чернігова. Про це 2 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків, армія агресора намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку. А на Донеччині ворог зосередив свої основні зусилля для взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Северодонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Не полишають спроб фашисти захопити Маріуполь.

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У Генштабі зазнали, що на Південнобузькому напрямку рашисти намагаються з боєм вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що країна-терорист російська федерація піде з усіх територій України, крім захоплених територій в південних та східних областях. На цих територіях окупанти спробують наглухо окопатися, щоб диктувати незаконні умови кремля.