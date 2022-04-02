Фотожурналіст Макс Левін. Фото: Facebook/Maks Levin

https://racurs.ua/ua/n169167-okupanty-vbyly-fotojurnalista-maksa-levina-na-kyyivschyni-foto.html

Ракурс

На Київщині окупанти вбили українського фотожурналіста Макса Левіна.

Зв’язок із ним зник ще у березні, коли журналіст висвітлював події, пов’язані з вторгненням російських військ на територію Київської області. Його тіло знайшли у селі Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна рашисти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї. Про це 2 квітня повідомив Офіс генерального прокурора.

Вишгородська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни — ст. 438 Кримінального кодексу України. Зараз відбувається досудове розслідування, слідчі намагаються встановити всі обставини злочину.

Максим Левін — відомий український фотокореспондент та документальний фотограф і оператор. Співпрацював з Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua. Фотожурналісту було 40 років.

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Нагадаємо, 30 березня під Черніговом загинув чоловік народного депутата партії «Голос» Ольги Стефанишиної Богдан. Вони одружилися у 2009 році, виховували двох доньок.