росіяни запровадили смертну кару на окупованій території. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n171280-okupanty-zaprovadyly-smertnu-karu-na-terytoriyi-mariupolskogo-rayonu.html

Ракурс

Смертельну кару російські загарбники запровадили в окупованому Маріупольському районі Донецької області.

.

Солдати країни-агресора ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів і чиновників. Рашисти позбавлять життя тих, то відмовився працювати співпрацювати з колаборантами та окупаційною владою. Про це 2 червня повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, передає Маріупольська міська рада в Telegram.

Зазначається, що фейковий суд самопроголошеної Донецької народної республіки до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного державного службовця стратили.

За інформацією маріупольського мера, у тюрмі в Оленівці окупанти утримують кілька десятків волонтерів. Ці українці у березні-квітні не лише доставляли харчі в заблоковане місто, але й допомагали в евакуації мирних мешканців. Також «вироку» очікує й українська суддя, яка розглядала декілька резонансних справ щодо сепаратизму. Владі відомо, що росіяни катують її.

Нагадаємо, 23 травня Соломʼянський районний суд Києва виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві. До довічного ув’язнення засудили 21-річного сержанта збройних сил росії Вадима Шишимаріна, який 28 лютого в селищі Чупахівка Сумської області умисно розстріляв 62-річного мирного мешканця.