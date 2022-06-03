Армія білорусі звозить військову техніку до кордонів України і Польщі (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n171306-armiya-bilorusi-zvozyt-viyskovu-tehniku-do-kordoniv-ukrayiny-i-polschi-karta.html

Ракурс

Повномасштабна війна росії проти України триває вже сотий день поспіль. У цей час на території сусідньої країни, з якої рф здійснювала обстріли Києва, знову помічено переміщення військової техніки.

.

13.00 2 червня — трасою Р-23 з боку Мінська у бік Слуцька біля села Валер’яни їхала велика колона військової техніки збройних сил білорусі у супроводі ДАІ. Серед техніки помічені: шість зенітно-ракетних комплексів С-300 та командні пункти до них, дві «буханки», МАЗи, також одна пускова машина 5п85 С-300, але без контейнерів, — зазначає моніторингова група «Білоруський гаюн».

Окрім цього, журналісти вказують, що 3 червня з Гродно виїхав великий ешелон військової техніки, який розділився на дві частини у Барановичах. Основна частина техніки вирушила до Бресту (37 одиниць БМП, БТС-4, 4 ЗРК «Стріла-10» на базі МТ-ЛБ, 2 БРЕМ-2 та кілька МТ-ЛБ). Друга частина приїхала в Лунинець (п'ять ЗРК 9К33М3 «Оса», два Урали, БТР-2, дві одиниці ТМЗ для ЗРК «Оса» під тентом). Варто зазначити, що приблизно місяць тому ця техніка була помічена на завантаженні в Хойніках, потім її перемістили до Гродно. Військової техніки для посилення кордону на Гомельщині було значно більше.

Моніторингова група вказує, що для наступальної операції таких сил недостатньо, а частина армії та техніки досі стоїть уздовж кордонів білорусі з Польщею і Литвою.

Окрім цього, армія білорусі продовжує мінувати прикордонну територію з Україною.

Нагадаємо, пропаганда сусідньої країни, яка повністю підконтрольна росії, просуває тезу про те, що сучасна Україна «вже не є суверенною країною, оскільки перебуває під зовнішнім керуванням». Білоруський телевізор намагається критикувати рішення Києва відповісти на агресію росії.