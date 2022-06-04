Ракетний удар рф по Одещині — є поранені, горіло агропідприємство

https://racurs.ua/ua/n171334-raketnyy-udar-rf-po-odeschyni-ie-poraneni-gorilo-agropidpryiemstvo.html

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Війська росії зранку 4 червня завдали ракетний удар по Одеській області — ракета влучила на територію сільськогосподарського підприємства. За попередньою інформацією, двоє осіб постраждали.

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Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук з посиланням на оперативне командування «Південь» вказав, що атаку рф здійснила за допомогою літаків стратегічної. Ворог здійснив пуск ракети Х-59. Пожежу у складських приміщеннях вдалося ліквідувати.

Окрім цього, Братчук раніше повідомив, що п Приморському районі Одеси увечері 3 червня невідомі запустили феєрверки під час повітряної тривоги. Порушників затримали.

Нагадаємо, протиповітряна оборона України у п’ятницю збила крилату ракету над морем на Одещині та ще 3 крилатих ракети — над Миколаївщиною.