Нардеп Безугла пояснила, що робить у штабі військових у Сєвєродонецьку

https://racurs.ua/ua/n171358-nardep-bezugla-poyasnyla-scho-robyt-u-shtabi-viyskovyh-v-sievierodonecku.html

Ракурс

Нардеп Марʼяна Безугла пояснила, що робить у штабі військових на Сєвєродонецькому напрямку.

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Який морально-психологічний стан? Боєготовність? Командири? Прагнення, ідеї? Чи доходить інформація зверху донизу, знизу догори? Що з постачанням? Чи прибуває сучасне озброєння? Як годують бійців на передовій? Яке медичне забезпечення? Що працює із законів, а що в реальності ні і що треба змінювати? — написала нардеп на своїй сторінці у Фейсбук 4 червня.

Вона наголосила, що ніяких наказів і розпоряджень не віддає.

Раніше журналісти Яніна Соколова та Юрій Бутусов повідомили, що «слуга» Безугла втручається в роботу військових на фронті.