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Ракурс
Нардеп Безугла пояснила, що робить у штабі військових у Сєвєродонецьку

Нардеп Безугла пояснила, що робить у штабі військових в Сєвєродонецьку

4 чер 2022, 18:13
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Нардеп Марʼяна Безугла пояснила, що робить у штабі військових на Сєвєродонецькому напрямку.



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Який морально-психологічний стан? Боєготовність? Командири? Прагнення, ідеї? Чи доходить інформація зверху донизу, знизу догори? Що з постачанням? Чи прибуває сучасне озброєння? Як годують бійців на передовій? Яке медичне забезпечення? Що працює із законів, а що в реальності ні і що треба змінювати? — написала нардеп на своїй сторінці у Фейсбук 4 червня.

Вона наголосила, що ніяких наказів і розпоряджень не віддає.

Раніше журналісти Яніна Соколова та Юрій Бутусов повідомили, що «слуга» Безугла втручається в роботу військових на фронті.

Бути разом з військовими в зоні бойових дій — це також ще і розділяти долю ризику. Сама свого часу була мобілізована, так що можу адаптуватися до обставин та звісно не потребую особливих умов перебування. Робочі групи, засідання Комітету маю онлайн, — відповіла нардеп.

Джерело: Ракурс


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