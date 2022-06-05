Австрія запропонувала Києву «проміжний етап» членства України в ЄС

Канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував запровадити новий механізм вступу України до Європейського Союзу. Він пропонує створити «проміжний етап» між співпрацею та повноправним членством у ЄС.

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Негаммер сказав 5 червня Reuters, що швидкий вступ України до ЄС «нереальний», тому необхідний проміжний формат співробітництва, який дозволить Україні краще адаптуватися до європейських стандартів.

Так званий «проміжний етап» співробітництва перед повноправним членством пасує, на його думку, Україні та Молдові.

Україна бореться за своє політичне і територіальне виживання. Усі наші зусилля спрямовані насамперед на припинення російської загарбницької війни. На такій фазі про швидке повне приєднання до ЄС все одно не може йтися, — цитує Негаммера Reuters.

Австрійський канцлер навів приклад своєї країни, яка йшла до ЄС упродовж десятиліть, перш ніж приєдналася до Євросоюзу у 1995 році.

Ідея Негаммера не нова, він тільки підтримав задум президента Франції Еммануеля Макрона про створення нового типу політичної європейської спільноти країн, які прагнуть приєднатися до ЄС.

Макрон 9 травня у Європарламенті переконував, що нинішні правила ЄС можуть призвести до вступу до Євросоюзу для України через кілька років або десятиліть, але не у 2022 році. Тоді ідею Макрона також підтримав канцлер Німеччини Олаф Шольц.