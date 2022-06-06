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Ракурс
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На блокпостах окупованої Херсонщини росіянам дозволили розстрілювати цивільних (АУДІО)

6 чер 2022, 18:41
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На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини окупантам дозволено розстрілювати цивільних. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої днр.



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Вони забезпечують патрулювання для росіян на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров, — розповідає вояка з позивним Сєдой.

А його співбесідник уточнює: «Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?»

Джерело: Ракурс


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