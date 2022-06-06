Лукашенко заявив, що українські військові «знесуть голову будь-кому».

https://racurs.ua/ua/n171423-na-blokpostah-okupovanoyi-hersonschyny-rosiyanam-dozvolyly-rozstriluvaty-cyvilnyh-audio.html

Ракурс

На блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини окупантам дозволено розстрілювати цивільних. Про це свідчить перехоплена СБУ розмова двох окупантів із так званої днр.

.

Вони забезпечують патрулювання для росіян на сусідніх блокпостах у Херсонській області.

Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать нах*й… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: «Шо везешь?». Если человек подозрительный, е*ашить без разговоров, — розповідає вояка з позивним Сєдой.

А його співбесідник уточнює: «Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?»