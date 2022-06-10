росія почала посиленими темпами вивозити українське зерно. Фото: day.kyiv.ua

https://racurs.ua/ua/n171566-masshtaby-kradijok-zbilshylysya-rf-posylenymy-tempamy-vyvozyt-zerno.html

Ракурс

Крадіжки українського зерна російськими загарбниками не лише продовжуються — ворог намагається чимшвидше вивезти збіжжя з окупованих територій.

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Грабують рашисти «посиленими темпами», залучають до цього судна та залізничні шляхи. Про це 10 червня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у Telegram.

Він зазначив, ще місяць тому масштаби грабунку були зовсім іншими. Раніше у бік Криму щодня вирушало по 20−30 машин зі збіжжям, але тепер зерно вивозять потягами.

Сьогодні вони звозять автотранспортом все у порт Бердянська і звідти збираються вивозити вже кораблями, баржами. Відповідно, це геть інші масштаби грабіжництва. Вони вже готуються таким чином вкрасти новий врожай, який посадили восени, — зазначив Федоров під час онлайн-марафону й додав, що після війни українські фермери та держава повинна вимагати компенсації.

Тим часом російські пропагандисти заявили, що 10 червня у росію відправили перший ешелон із зерном, яке вкрали у Луганській області. Зазначається, що із захопленого Старобільська відправили 650 т вантажу.

Нагадаємо, росія продовжує блокувати українські порти, а в Україні залишається 23,5 млн т зернових та олійних культур. Київ вже розпочав постачати зерно на світовий ринок вантажівками, залізницею та річками. Водночас москва підробляє документи для вивозу крадене українського зерна. Супутник зафіксував, що кремль відправляє українське зерно, звезене до Криму, в країни Близького Сходу.